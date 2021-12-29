В Петербурге готовы 7 авиасудов на случай паводка

В марте сотрудники комитета по вопросам законности будут проводить учения.

В случае паводка в Петербурге могут развернуть 147 пунктов временного размещения и принять более 57 тысяч человек. Об этом рассказала председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

По словам чиновницы, город готов к весеннему паводку и пожароопасному сезону. В Петербурге организована непрерывная эксплуатация 132 гидротехнических сооружений. В марте они пройдут предпаводковое обследование.

На случай ЧС помощь готовы оказывать более 13 тысяч человек, 2 тысячи единиц техники, 120 плавсредств и 7 авиасудов. По словам Аришиной, последний раз затор на Неве наблюдался в 1956 году. При этом из-за обильных снегопадов этой зимой уровень реки, скорее всего, будет выше среднего.

К пожароопасному сезону подготовлены 9 тысяч человек и 900 единиц техники. С весны комитет будет активно рассказывать о том, как избежать возгорания. Причиной большинства природных пожаров остается человеческий фактор.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что здание "Красного треугольника" частично обрушилось, пострадал человек.

Фото: Piter.tv