В Смольном рассказали, кто может получить финансовую поддержку в период пандемии

В первую очередь на помощь могут рассчитывать люди с детьми, потерявшие работу.

Председатель Комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков в прямом эфире телеканала 78 рассказал, кто может рассчитывать на финансовую поддержку в период пандемии коронавируса.

Глава Комитета отметил, что сегодня многие горожане лишились работы из-за пандемии. В их числе самозанятые граждане. Эти петербуржцы могут обратиться за минимальным прожиточным минимумом. Кроме того, дополнительную выплату до июня включительно будут получать семьи с ребенком, в случае если один из родителей потерял работу.

Также на поддержку могут рассчитывать родители-медики, которые работают вахтовым методом. У них появилась возможность временно оставить ребенка в детском приюте. Если из медработников кто-то заболеет, то остальные члены семьи смогут находиться под присмотром в пансионате "Заря" в Репино, а также получить другие меры поддержки, например, психологическую помощь.

В заключении Ржаненков отметил, что за финансовой помощью могут обратиться все нуждающиеся горожане. Выплаты петербуржцам старше 65 лет начнутся после 30 апреля. Однако эти деньги получат только те люди, которые соблюдают режим строгой самоизоляции.

Ранее мы писали, что в Петербурге растет количество заболевших, при этом изоляция все хуже.

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