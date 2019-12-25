В Смольном рассказали, как поддержат бизнес из-за введения ограничений

Начинающие предприниматели смогут получить до 5 млн рублей в кредит.

В комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга рассказали, как власти будут поддерживать бизнес из-за введения жестких ограничительных мер.

Правительство РФ предложило осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на 1 занятого и возобновить кредитную поддержку "ФОТ 3.0.". По данным Миноэкономразвития РФ, помощь бизнесу будет оказываться уже с 15 ноября. Подать заявку на получение поддержку можно через ФНС с 1 ноября по 15 декабря. Гранты смогут получить предприниматели из спортивной сферы, гостиничного бизнеса, общепита, сферы допобразования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений.

Для того, чтобы бизнес мог сохранить занятость в секторе, ему будет оказываться кредитная поддержка. Предельный объем кредита будет рассчитываться по формуле — 1МРОТ на 1 занятого умноженное на 12 месяцев. Также есть возможность не осуществлять никаких платежей в течение 6 месяцев. После 6 месяцев предприятие еще в течение 12 месяцев будет погашать кредит равными долями по льготной ставке, которая будет установлена в размере 3% годовых. Чтобы получать кредит численность работников не должна снизиться больше, чем на 10%. Она прописывается в кредитном договоре.

Самозанятые, которые работают в организации концертной деятельности и зрелищно-развлекательной сфере, а также предприниматели, зарегистрировавшие свою деятельность не более 12 месяцев назад, могут получить займ в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей сроком от 3 до 24 месяцев. Процентная ставка составит 3%. Если сумма менее 300 тысяч, то деньги будут предоставляться без залогового обеспечения.

Начинающие предприниматели могут получить займы в размере от 50 тысяч до 5 млн рублей с процентной ставкой 5% годовых. Залоговое обеспечение не понадобится для займа до 500 тысяч рублей. Особые условия также разработаны для организаций, которые работают в концертной и зрелищно-развлекательной сфере.

Ранее стало известно о том, что Смольный предписал бизнесу спрашивать паспорт для подтверждения QR-кода.

Фото: Piter.TV