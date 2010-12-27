В Смольном открыли международную женскую конференцию

Конференцию открыли гимном.

В четверг, 17 октября, в Северной столице открыли XXV Юбилейную международную женскую конференцию "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Конференцию открыли гимном, а после участников поприветствовал Александр Беглов.

Сегодня в любой сфере деятельности – экономике, политике, государственном управлении, социальной работе – женщины берут одну вершину за другой. Они достигли больших успехов в профессиях, традиционно считавшихся мужскими: становятся космонавтами, дипломатами, военнослужащими, политиками, предпринимателями заявил он

Напоним, что конференция "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге" проводится в городе на Неве с 1994 года. При поддержке Правительства города и Союза женщин России она собирает женщин-лидеров: политиков, предпринимателей, ученых, руководителей общественных организаций из регионов России и зарубежных стран.

Мероприятие продлится до 19 октября.

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