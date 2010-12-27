Смольный отказался от перезапуска завода GM. Покупатель не отчаивается

Белорусский автоконцерн не планирует отказываться от планов на покупку завода в Шушарах, несмотря на негативную реакцию в Смольном.

В четверг, 30 мая, стало известно о текущей ситуации с перезапуском завода автоконцерна General Motors в Шушарах. Как сообщила "Фонтанка", петербургский вице-губернатор Евгений Елин объявил, что в Смольном не будут заключать соответствующее соглашение на ПМЭФ-2019.

Покупатель завода – белорусская компания "Юникон" – не вызвал доверия у властей Петербурга: автоконцерн не закрыл сделку с американскими владельцами завода. Кроме того, власти не устроила экономическая модель инвестора – необходимо подписание специнвестконтракта с Минпромторгом.

Однако представители компании отметили, что автоконцерн не будет отказываться от покупки завода в Петербурге, сделка будет заключена позже. Сделка с GM будет закрыта в июне, а с июля будет начата расконсервация завода.

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