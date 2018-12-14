В 2018 году Петербург получил больше на 41 млн рублей

Дополнительные доходы принесли пять источников.

Петербургские депутаты рассмотрели в первом чтении проект закона об исполнении бюджета города за 2018 год. О доходах и расходах за прошедший год в городском парламенте отчитался вице-губернатор Евгений Елин. Об этом 19-го июня сообщил "Петербургский дневник".

В 2018 доходы Петербурга составили 579,7 миллиарда рублей. Расходы - 569,6 миллиарда. Профицит бюджета – 10,1 миллиарда рублей.

Дополнительные доходы составили 41,1 миллиарда рублей. Их удалось получить за счет внеплановых поступлений из федерального бюджета, разового поступления по налогу на доходы, расхода по налогу на прибыль от участников консолидированных групп налогоплательщиков, за счет средней номинальной зарплаты, а также повышения качества администрирования и изменения федерального и регионального законодательства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что инфляция в Петербурге за май составила 4,7%.

Фото: Д.Гурьянов wikipedia.org