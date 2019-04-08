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В Смольном объяснили, почему из-за сбоя в метро не пустили дополнительные автобусы
Сегодня, 12:32
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nadezhda_sib

В Смольном объяснили, почему из-за сбоя в метро не пустили дополнительные автобусы

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На 13 минут движение поездов по "зеленой" линии полностью прекратилось.

В комитете по транспорту Петербурга объяснили, почему власти не стали пускать дополнительные автобусы во время приостановки движения поездов "зеленой" ветки 11-го марта. Накануне в перегоне произошло задымление, пассажирам пришлось пересесть на наземный транспорт.

С 08:59 до 09:34 поезда не ходили от "Василеостровской" до "Площади Александра Невского", а с 09:21 на 13 минут приостановили работу всей линии. Причиной стала нарушенная изоляция кабельной муфты.

Так как на устранение неполадок потребовалось не более 20 минут, то дополнительные автобусы решили не задействовать. 

Фото: VK / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дополнительные автобусы, зеленая ветка, пассажиры, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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