В Смольном объяснили, почему из-за сбоя в метро не пустили дополнительные автобусы

В комитете по транспорту Петербурга объяснили, почему власти не стали пускать дополнительные автобусы во время приостановки движения поездов "зеленой" ветки 11-го марта. Накануне в перегоне произошло задымление, пассажирам пришлось пересесть на наземный транспорт.
С 08:59 до 09:34 поезда не ходили от "Василеостровской" до "Площади Александра Невского", а с 09:21 на 13 минут приостановили работу всей линии. Причиной стала нарушенная изоляция кабельной муфты.
Так как на устранение неполадок потребовалось не более 20 минут, то дополнительные автобусы решили не задействовать.
Фото: VK / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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