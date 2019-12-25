В Смольном нарисовали транспортное кольцо Петербурга

Тоннель, который соединит Балтийский и Финляндский вокзалы, может появиться до 2030 года.

В понедельник, 9 ноября, в городской администрации рассказали о концепции комтранса. Речь идет о тоннеле, который соединит Балтийский и Финляндский вокзалы и замкнет железнодорожное кольцо.

Между вокзалами окажутся также три станции "Театральная", "Адмиралтейская" и еще одна, гипотетическая, "Летний сад". Потом кольцо идет по земле, фактически совпадая с трассировкой пассажирских полуколец, предложенной РЖД (Выборгская – Кушелевка – Пискаревка – Полюстрово – Ириновский проспект – Дача Долгорукова – Дальневосточная – Обуховской Обороны –Волковская – Московский проспект – Броневая – Балтийский вокзал). Если начать строительство в 2025 году, то, по плану, работы завершат за пять лет, к 2030 году.

Напомним, что появление железнодорожного кольца в Петербурге сейчас находится на стадии обсуждения, для его замыкания нужно построить железнодорожный тоннель.

В РЖД отметили, что диаметр будет меньше московского. Плюс тоннеля в том, что пересадка с железной дороги в метрополитен займет всего пять минут.

Кроме того, учитывая, что Красногвардейский район плохо обеспечен станциями метро, появление железнодорожного кольца значительно улучшит транспортную инфраструктуру.

В 2019 году Piter.TV сообщал, что в Петербурге появятся два железнодорожных маршрута вокруг города. Первый должен связать Ораниенбаум, Пулково, Лахту и Белоостров. Второй – Ораниенбаум, Сосновую поляну, Девяткино и Токсово. Срок реализации также 2030 год.

Фото: Piter.TV