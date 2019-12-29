Смольный изменил схему покупки социальных объектов у застройщиков

В текущем году город приобретет 11 помещений для этих целей.

В текущем году Петербург приобретет у застройщиков 11 помещений для возведения школ и детских садиков. Об этом на рабочем совещании в Смольном 2 марта сообщил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

По словам чиновника, город готов купить школа на 825 мест за миллиард и 85 миллионов рублей, детский сад для 220 детей оценивается в 340 мл рублей. Финансовые организации готовы сотрудничать с городскими властями. До 2024 года Петербург хочет выкупить порядка 67 соцобъектов, большинство проектов, на Парнасе и в Красносельском районе уже точно, пройдут с использованием эскроу-счетов.

Ранее мы рассказывали, что в Новом Петергофе построят детский сад и решат вопрос транспортной доступности.

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