В Смольном два комитета получили новых руководителей

Официальные заявления о назначениях несколько отличились от предполагаемых.

Со среды, 5 июня, два петербургских комитета получили новых руководителей. Распоряжение о назначениях опубликованы на сайте Смольного.

В частности, председателем комитета о природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности стал Денис Беляев. Ранее в СМИ распространилась информация, что им может стать первый заместитель прошлого руководителя, Денис Матвеев.

Кроме того, со среды новый глава появился у Жилищного комитета: им стал Виктор Борщев. Он сменил на этом посту Валерия Шияна.

Фото: Piter.TV