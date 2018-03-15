В Смоленске появились собаки экстремалы, которые гуляют по крышам

В социальных сетях появилось необычное видео из Смоленска.
Автор видео спрашивает: "А вас когда-нибудь с крыши облаивали?". На опубликованных кадрах по крыше полуразрушенного двухэтажного дома гуляют две собаки, что совершенно несвойственно для этих животных. Поэтому прохожие были очень удивлены, когда откуда-то сверху раздался лай. По всей видимости, эти две дворняжки в поисках теплого местечка облюбовали этот старый дом и по чердачной лестнице выбрались на крышу.
Видео: YouTube/Dmitry Belozubov