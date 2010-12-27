В Смольном с замглавы Невского района разберутся за "поддельные фото"

На заседании Жилищного комитета чиновник предъявил проверяющему поддельные фотографии своей работы.

Во время отчета вице-губернатору Николаю Бондаренко заместитель главы Невского района предъявил поддельные фотографии своей работы.

Сообщается, что инцидент произошел в Жилищном комитете 29 ноября. Представители трех районов зачитывали доклады о проведенной работе по состоянию подвальных и чердачных помещений. Один из выступающий попробовал “обмануть” проверяющего. Геннадий Дмитриев представил в докладе представил сначала изображение затопленного подвала на проспекте Елизарова ,19, а затем “Осушенное”, но совершенно другое здание. Однако, вице-губернатор заметил информационный подлог. В Смольном заявили, что фотографии “до” и “после” принадлежат разным объектам.

В настоящее время Смольный занимается разбирательством данного инцидента. По факту подлога проводится служебная проверка.