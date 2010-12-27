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В Смольном с замглавы Невского района разберутся за "поддельные фото"
Вчера, 8:15
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lesjasap
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В Смольном с замглавы Невского района разберутся за "поддельные фото"

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На заседании Жилищного комитета чиновник предъявил проверяющему поддельные фотографии своей работы.

Во время отчета вице-губернатору Николаю Бондаренко заместитель главы Невского района предъявил поддельные фотографии своей работы.
 
Сообщается, что инцидент произошел в Жилищном комитете 29 ноября. Представители трех районов зачитывали доклады о проведенной работе по состоянию подвальных и чердачных помещений. Один из выступающий попробовал “обмануть” проверяющего. Геннадий Дмитриев представил в докладе представил сначала изображение затопленного подвала на проспекте Елизарова ,19, а затем “Осушенное”, но совершенно другое здание. Однако, вице-губернатор заметил информационный подлог. В Смольном заявили, что фотографии “до” и “после” принадлежат разным объектам. 
 
В настоящее время Смольный занимается разбирательством данного инцидента. По факту подлога проводится служебная проверка. 
Теги: отчет , разбирательство , смольный
Категории: Новости СПб

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