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В Петербурге полицейские "увели" сторонника Навального
Сегодня, 16:35
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Shdaria
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В Петербурге полицейские "увели" сторонника Навального

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В Смольнинском суде задержали сторонника Навального.

В Смольнинском суде 13 марта задержали сторонника Навального прямо во время заседания. 

Сегодня прошло заседание в Смольнинском районом суде по делу активиста Ильи Гантварга, которого обвиняют в участие в несогласованной акции 28 января "Забастовка избирателей". Активистка рассказала о том, что в момент перерыва к Александру Морозову подошли сотрудники полиции и попросили документы. После Морозова увели в неизвестном направлении.

Ранее Piter.tv сообщал, что в штабе Навального в Петербурге задержали пятерых активистов

Теги: навальный , новости спб , петербург , происшествия спб , смольный суд , сторонники навального
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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