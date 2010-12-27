В Петербурге полицейские "увели" сторонника Навального

В Смольнинском суде задержали сторонника Навального.

В Смольнинском суде 13 марта задержали сторонника Навального прямо во время заседания.

Сегодня прошло заседание в Смольнинском районом суде по делу активиста Ильи Гантварга, которого обвиняют в участие в несогласованной акции 28 января "Забастовка избирателей". Активистка рассказала о том, что в момент перерыва к Александру Морозову подошли сотрудники полиции и попросили документы. После Морозова увели в неизвестном направлении.

Ранее Piter.tv сообщал, что в штабе Навального в Петербурге задержали пятерых активистов.