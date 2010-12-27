В Словакии в воздух подняли два МИГ 29 для сопровождения пассажирского авиалайнера

Аэробус 32, летевший из Милана в Харьков, перестал отвечать земле.

Накануне вечером, 23 июня, пассажирский авиалайнер перестал отвечать по связи, и в воздух были подняты два истребителя Миг-29.

Инцидент произошел с самолетом Аэробус 320 итальянской авиакомпании, который летел из Милана в Харьков. В небе над Словакией аэробус перестал выходить на связь. В небо для сопровождения были подняты два истребителя Миг-29. После того как связь самолета с землей была восстановлена, Миг-29 вернулись на базу, а аэробус продолжил свой маршрут.

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Фото: airlivenet