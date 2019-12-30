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Следком: смерть пенсионера с Дегтярной улицы – несчастный случай
Сегодня, 11:47
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nastya960

Следком: смерть пенсионера с Дегтярной улицы – несчастный случай

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Информация о жестоком избиении подростками не соответствует действительности.

Главное следственное управление СК по Петербургу опубликовало разъяснения по трагедии с пенсионером на Дегтярной улице.

В ведомстве рассказали, что мужчину действительно доставили в медучреждение с травмой головы, через сутки он там скончался. При этом информация о жестоком избиении подростками не соответствует действительности. По версии следствия, смертельную травму мужчина получил в результате несчастного случая: пенсионер упал и ударился головой.

По факту смерти пенсионера проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Специалисты выясняют причины смерти мужчины.

Фото: Piter.TV

Теги: дегтярная улица, пенсионер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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