Следком: смерть пенсионера с Дегтярной улицы – несчастный случай

Информация о жестоком избиении подростками не соответствует действительности.

Главное следственное управление СК по Петербургу опубликовало разъяснения по трагедии с пенсионером на Дегтярной улице.

В ведомстве рассказали, что мужчину действительно доставили в медучреждение с травмой головы, через сутки он там скончался. При этом информация о жестоком избиении подростками не соответствует действительности. По версии следствия, смертельную травму мужчина получил в результате несчастного случая: пенсионер упал и ударился головой.

По факту смерти пенсионера проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Специалисты выясняют причины смерти мужчины.

Фото: Piter.TV