В Сланцах задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании двух дочерей

Возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в принуждении несовершеннолетних дочерей к интимным отношениям. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 11 ноября, в полицию обратилась 38-летняя жительница города Сланцы. Женщина рассказала стражам порядка, что ее 44-летний муж домогался до их дочерей. Известно, что одному ребенку исполнилось семнадцать лет, второму - семь.

Сотрудники МВД задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что против рэпера Yung Trappa завели два уголовных дела.

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