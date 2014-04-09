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В Сланцах задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании двух дочерей
Сегодня, 14:00
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В Сланцах задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании двух дочерей

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Возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в принуждении несовершеннолетних дочерей к интимным отношениям. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

В четверг, 11 ноября, в полицию обратилась 38-летняя жительница города Сланцы. Женщина рассказала стражам порядка, что ее 44-летний муж домогался до их дочерей. Известно, что одному ребенку исполнилось семнадцать лет, второму -  семь. 

Сотрудники МВД задержали мужчину, против него возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что против рэпера Yung Trappa завели два уголовных дела.

Фото: Pexels

 

Теги: изнасилование детей, отец-насильник, полиция, сланцы
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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