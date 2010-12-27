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"Черных лесорубов" будут отслеживать из космоса
Сегодня, 12:13
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nadiputintseva
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"Черных лесорубов" будут отслеживать из космоса

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Ученые из Сколково предложили новую разработку, которая будет производить ежедневный мониторинг лесных массивов.

В Сколково разработали средство против лесорубов, которые незаконно вырубают леса. Ученые из Института прикладных исследований геосистем предлагают использовать технологии дистанционного зондирования Земли.

Специалисты рассказали, что использование спутниковой информации позволит оперативно бороться с хищением леса. Данную систему могут реализовать в Ленинградской области, где злоумышленники вырубили леса более чем на два миллиона рублей. Лесники не справляются с такими огромными площадями лесных массивов. Лесную растительность проще контролировать ежедневно из космоса.

Проект лесного мониторинга из космоса был уже использован в других лесных регионах – Пермском крае и Кировской области. Там, в тестовом режиме, совместно с министерствами природных ресурсов и силовыми ведомствами в 2017 было выявлено и привлечено к ответственности свыше 10 групп "черных лесорубов.

Рассказали в Сколково

Программа получила название ParmaGIS. Она сможет с помощью спутника производить оценку изменения лесных ресурсов. Разработка уже внесене министром связи России Николаем Никифоровым в "реестр отечественного ПО".

Фото: Pixabay 

Теги: верубка лесов , новости спб , черные лесорубы
Категории: Новости СПб

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