В Систему 112 Петербурга за сентябрь поступило более 304 тысяч сообщений

Все звонки по номеру "112" бесплатные и доступны даже при нулевом балансе на телефоне. Помимо вызовов, можно направить СМС на номер "112".

В сентябре в Систему112 Санкт-Петербурга поступило более 304 тысяч вызовов, СМС и сообщений из информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Среднее количество вызовов в сутки составило около 10,1 тысячи, максимальное количество было зафиксировано в понедельник 12 сентября – 11,7 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Из общего числа вызовов на реагирование в скорую медицинскую помощь направлено около 84 тысяч, в полицию – около 68 тысяч, в пожарно-спасательную службу – более 5 тысяч и более 3 тысяч – в службу газа. Более 15 тысяч вызовов потребовали комплексного реагирования. Сообщений о ДТП зарегистрировано более 15 тысяч, из них 455 поступило через абонентские терминалы "ЭРА-ГЛОНАСС", установленные в автомобилях.

Все звонки по номеру "112" бесплатные и доступны даже при нулевом балансе на телефоне. Помимо вызовов, можно направить СМС на номер "112".

В Службу 112 поступают самые разнообразные вызовы. Например, в середине месяца по номеру "112" обратился мужчина, который увидел женщину, одетую не по погоде. Женщина не могла вспомнить, где живет, и как ее зовут. Через некоторое время поступил вызов от женщины с сообщением о пропавшей родственнице, страдающей деменцией. Сотрудникам полиции оставалось только доставить потерявшуюся женщину домой.

Фото: pxhere.com