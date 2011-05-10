По предварительной версии женщина умерла из-за острой сердечной недостаточности.

В Сысерти Свердловской области 51-летняя женщина скончалась в полиции после кражи водки. Об этом сообщили правоохранительные органы. Оперативники отметили, что обнаружили труп женщины спустя сутки нахождения в отделении. Известно, что 51-летняя местная жительница была поймана за мелкое преступление.

Ранее судимая за побои и дважды за кражу, была доставлена в дежурную часть из продуктового магазина. Ее поместили в специальное помещение, составили протокол, а на следующий день должны были доставить в суд для рассмотрения материала по существу. Валерий Горелых, руководитель пресс-службы областного ГУ МВД

Известно, что задержанной стало плохо в отделении полиции. Ей вызвали скорую помощь. но медики приняли решение не госпитализировать пациентку. Женщина жаловалась на боли в грудной клетке. Ей сделали укол. По предварительной версии, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. Точную причину будут устанавливать эксперты.

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