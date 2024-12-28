В Симферополе задержали четырёх мигрантов, которые незаконно находились в России

В Крыму проведен миграционный рейд.

На территории Симферополя российские правоохранительные органы задержали четырёх мигрантов, которые незаконно находились в России. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ по Крыму. Известно, что иностранные нарушители были выявлены оперативниками в ходе рейда на местном оптовом рынке. На задержанных лиц полицейские составили шесть административных протоколов. Они обвиняются по статьям за нарушение правил въезда и пребывания в России. Мигранты могут быть выдворены за пределы страны с запретом на въезд на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции доставили их в отдел иммиграционного контроля для привлечения к ответственности, сообщили в МВД Крыма. пресс-служба полиции по полуострову

В Красноярске женщина подожгла автозаправочную станцию.

Фото и видео: МВД по Крыму