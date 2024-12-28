В Красноярске женщина подожгла автозаправочную станцию

Местная жительница стала жертвой кибермошенников.

На территории Красноярска местная жительница пыталась сжечь автозаправочную станцию (АЗС). В результате из-за противоправной деятельности женщина была задержана. Сейчас она находится под стражей. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы полиции по региону сделали через социальные сети.Фигурантка расследования проходит по статье за покушение на уничтожение чужого имущества (по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ). Дополнительно ведется уголовное дело по части 1.1. статьи 205.1 УК РФ за склонение лица к совершению террористического акта.

Действуя по указанию мужчины, женщина приготовила три бутылки с зажигательной смесью, 25 декабря пришла на АЗС по улице Попова в Красноярске, где бросила бутылки в колонку, в результате чего произошло возгорание. пресс-служба МВД РФ

В полиции уточнили, что 22-летнюю поджигательницу задержали очевидцы и удерживали до приезда оперативников. В результате поджога никто не пострадал.Прокуратура установила, что россиянка стала жертвой кибермошенников. За несколько дней до момента совершения преступления она перевела аферистам семь тысяч рублей. Злоумышленники снова вязались с девушкой и предложили ей вернуть денежные средства, если та согласится на поджог АЗС.

Пойман житель Ижевска, похитивший ценности из нескольких храмов в Удмуртии.

Фото и видео: МВД Медиа