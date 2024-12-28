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Пойман житель Ижевска, похитивший ценности из нескольких храмов в Удмуртии

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Полиция устанавливает местонахождение иконы.

Российские правоохранительные органы задержали жителя Ижевска, похитившего в этом году ценности из нескольких храмов в Удмуртии. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы полиции по региону сделали через социальные сети. В период с января по сентябрь 2024 года злоумышленник входил в религиозные объекты, расположенные в Малопургинском, Вавожском, Шарканском и Увинском районах  под видом прихожанина. Там мужчина разговаривал со священнослужителями и ставил свечи. Но после преступник тайно забирал попавшиеся на глаза ценности и скрывался с места преступления.

Предметами его преступных посягательств стали множество золотых украшений, Казанская икона Божией Матери и ящик для пожертвований. Общая сумма причинённого ущерба составила почти 600 тысяч рублей. 

пресс-служба МВД РФ

Оперативники установили, что  украденные украшения фигурант расследования в последствии сбывал в местные ломбарды, а денежные средства тратил на личные нужды. При этом часть похищенных у задержанного все же была изъята. В текущий момент полицейские устанавливают местонахождение иконы и ящика для пожертвований. Ведется уголовное дело по частям 1 и 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: кража, мвд, регионы, удмуртия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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