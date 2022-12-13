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В Шушарах женщина ударила возлюбленного ножом в грудь
Сегодня, 10:58
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В Шушарах женщина ударила возлюбленного ножом в грудь

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Пострадавший умер до прибытия скорой помощи.

В Шушарах во время застолья женщина напала на мужа. Она ударила возлюбленного ножом в грудь. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел на Московском шоссе около дома № 286. На место случившегося прибыли полицейские. Они обнаружили  тело 52-летнего мужчины. 

Пострадавший умер до прибытия скорой помощи. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемую поместили в изолятор.

Ранее на Piter.tv: злоумышленник из Италии "заминировал" петербургскую гимназию.

Фото: Piter.tv

Теги: московское шоссе, полиция, пырнула ножом мужа, скорая, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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