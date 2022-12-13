В Шушарах женщина ударила возлюбленного ножом в грудь

Пострадавший умер до прибытия скорой помощи.

В Шушарах во время застолья женщина напала на мужа. Она ударила возлюбленного ножом в грудь.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на Московском шоссе около дома № 286. На место случившегося прибыли полицейские. Они обнаружили тело 52-летнего мужчины.

Пострадавший умер до прибытия скорой помощи. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемую поместили в изолятор.

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Фото: Piter.tv