В Шушарах женщина ударила возлюбленного ножом в грудь

В Шушарах во время застолья женщина напала на мужа. Она ударила возлюбленного ножом в грудь.
По информации Piter.tv, инцидент произошел на Московском шоссе около дома № 286. На место случившегося прибыли полицейские. Они обнаружили тело 52-летнего мужчины.
Пострадавший умер до прибытия скорой помощи. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемую поместили в изолятор.
Ранее на Piter.tv: злоумышленник из Италии "заминировал" петербургскую гимназию.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu