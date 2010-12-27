В поселке Леносоветовский водитель "БМВ" выстрелил в шофера маршрутки из газового пистолета

В результате ссоры петербуржец с оружием напал на водителя маршрутки.

В Пушкинском районе Петербурга водители маршрутного такси и легкового автомобиля не поделили дорогу и решили выяснить ситуацию при помощи оружия. Инцидент произошел около шести часов утра вблизи поселка Ленсоветовский. Местные шоферы поспорили о том, кто имеет больше преимуществ на проезжей части. В результате словесного конфликта, владелец иномарки "БМВ" зашел в салон микроавтобуса, следовавшего по 354-ому маршруту, и выстрелил оппоненту в лицо. По сведениям от правоохранительных органов, преступник воспользовался газовым пистолетом. Вред здоровью все же был нанесен.

В настоящее время пострадавший водитель направлен в больницу. Его госпитализировали с ожогами лица. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Известно, что он был лысым мужчиной. Его разыскивает полиция.

