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В Шушарах строительная плита убила 77-летнего мужчину
Сегодня, 10:50
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Shdaria
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В Шушарах строительная плита убила 77-летнего мужчину

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В Пушкинском районе Петербурга пожилой рабочий погиб от строительный плиты.

Накануне мужчина скончался от смертельных травм, которые получил на производстве. Как сообщают СМИ, инцидент произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 

В посёлке Шушары рабочего убила строительная плита. Коллеги погибшего незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи на улицу Железнодорожную, дом№77. Врачи госпитализировали 62-летнего мужчину, однако тот уже находился в состоянии клинической смерти. Спасти пациента не удалось. 

Медики зафиксировали у пострадавшего многочисленные переломы, несовместимые с жизнью. 

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга на стройке погиб приезжий .

Теги: новости ленобласти , новости петербург , новости спб , происшествия спб , шушары
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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