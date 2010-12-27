В Шушарах строительная плита убила 77-летнего мужчину

В Пушкинском районе Петербурга пожилой рабочий погиб от строительный плиты.

Накануне мужчина скончался от смертельных травм, которые получил на производстве. Как сообщают СМИ, инцидент произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

В посёлке Шушары рабочего убила строительная плита. Коллеги погибшего незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи на улицу Железнодорожную, дом№77. Врачи госпитализировали 62-летнего мужчину, однако тот уже находился в состоянии клинической смерти. Спасти пациента не удалось.

Медики зафиксировали у пострадавшего многочисленные переломы, несовместимые с жизнью.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга на стройке погиб приезжий .