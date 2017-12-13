Сведения о рухнувшем в Шушарах лифте с человеком внутри не подтвердились

В Шушарах грузовой лифт застрял с человеком в кабине, а не упал.

В Шушарах 11 февраля застрял грузовой лифт. Сообщается, что внутри находился петербуржец. По информации от спасателей, с мужчиной все в порядке.

Известно, что лифт остановился между четвертым и пятым этажами в доме номер 6 по Старорусскому проспекту. Специалистам из регионального ГУ МЧС пришлось извлекать застрявшего жителя из кабины. В настоящее время инженеры проверяют исправность системы. Лифт остался без повреждений.

Ранее очевидцы рассказали о якобы “падении” конструкции. По информации от свидетелей, у лифта оборвался трос. Однако, эти сведения не получили подтверждения от представителей МЧС.

Отметим, что петербуржец отказался о медицинской помощи. Он не получил травмы или другие проблемы со здоровьем.