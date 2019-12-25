В Шушарах пьяная женщина едва не зарезала возлюбленного-мигранта

Она ударила его ножом в область подмышки.

В среду, 28 июля, в полицию Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении мигранта. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире дома №36 в Шушарах. Во время пьяной ссоры 30-летняя женщина ударила ножом своего 36-летнего возлюбленного, гражданина Узбекистана, в область подмышки.

В результате потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали проникающе колото-резанное ранение груди слева с повреждением легкого.

Подозреваемую отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Невском жена расчленила и положила в пять пакетов останки рэпера Энди Картрайта.

Фото: pixabay.com