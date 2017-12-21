В Шушарах около КАДа ночью произошел пожар

В Пушкинском районе спасатели ночью тушили пожар.

В ночь на 21 декабря на юге Петербурга произошел пожар. Информация поступила от очевидцев события. Один из проезжающих мимо водителей успел заснять задымление в Шушарах со стороны КАДа.

Стало известно, что возгорание началось в торговом ларьке в Пушкинском районе. Как сообщают спасатели, огонь охватил пустое помещение общей площадью 40 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

На время устранения аварии участок дороги, граничащей с местом инцидента охватил густой белый дым. В настоящее время пожар локализован.