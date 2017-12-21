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В Шушарах около КАДа ночью произошел пожар

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В Пушкинском районе спасатели ночью тушили пожар.

В ночь на 21 декабря на юге Петербурга произошел пожар. Информация поступила от очевидцев события. Один из проезжающих мимо водителей успел заснять задымление в Шушарах со стороны КАДа. 
 
Стало известно, что возгорание началось в торговом ларьке в Пушкинском районе. Как сообщают спасатели, огонь охватил пустое помещение общей площадью 40 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. 
 
На время устранения аварии участок дороги, граничащей с местом инцидента охватил густой белый дым. В настоящее время пожар локализован.
Теги: дорога , кад , ночь , пожар , пушкинский район , шушары
Категории: Новости СПб

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