Торчащий из колодца труп нашли в Шушарах

Личность умершего и обстоятельства его смерти пока неизвестны.

Днем 4 июня в полицию Пушкинского района Петербурга обратился мужчина и заявил об обнаружении трупа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, во время производственных работ в поселке Шушары был найден мертвый мужчина. Его тело торчало из колодца на Софийской улице неподалеку от Усть-Ижорского шоссе.

Личность умершего и обстоятельства его смерти выясняет полиция.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга по неизвестным причинам скончалась молодая девушка.

Фото: Piter.TV