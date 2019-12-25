В центре Петербурга по неизвестным причинам скончалась молодая девушка

Внешних признаков насилия на теле умершей не обнаружили.

Утром 3 июня в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение от медиков скорой помощи. Они рассказали, что по адресу Большая Конюшенная улица, 5, по неизвестной причине умерла 23-летняя девушка. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка осмотрели труп. Внешних признаков насилия на теле умершей не обнаружили.

Личность девушки была установлена. Оказалось, что умерла молодая жительница Тверской области.

Ранее мы писали, что в квартире на Выборгской улице нашли труп мужчины с плотно затянутым пакетом на голове.

Фото: Piter.TV