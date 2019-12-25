В квартире на Выборгской улице нашли труп мужчины с плотно затянутым пакетом на голове

Друзья погибшего получили неоднозначную фотографию, на которой молодой человек показывает средний палец.

Полиция Петербурга и сотрудники следственного комитета города расследуют внезапную смерть 27-летнего мужчины. Накануне его труп, закованный в наручники из секс-шопа и с плотно затянутым пакетом на голове, нашли в квартире на Выборгской улице. Об этом пишут "Невские новости".

Известно, что молодой человек был социально адаптированный и благополучный. Незадолго до смерти он организовал себе профессиональную фотосессию. Петербуржец нарядился в костюм с галстуком и сделал фотографию, на которой он показывает средний палец. Затем он сделал заказ в магазине интимных аксессуаров и купил себе браслеты-наручники.

Фотографию с оскорбительным жестом мужчина выложил у себя на странице "ВКонтакте" через отложенную публикацию. Также он отправил этот снимок друзьям. Предположительно, друзья получили фото уже после смерти петербуржца.

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Фото: pixabay.com