Приставам Петербурга пришлось изымать 50-тонную бурильную установку

Сотрудники УФССП по Петербургу изымали у компании полученную по договору лизинга бурильную установку. Весь изъятой техники равен 50 тоннам.

Судебные приставы со спецтехникой изымали бурильную установку у должника в Шушарах. Компания ООО "Лидерстройтранс" задолжала предприятию из Мурманской области платежи за технику, полученную по договору лизинга. Суд постановил изъять бурильную установку Bauer MBG 24. Но тут появилась проблема: юридически фирма находится в Мурманской области, но нужная машина находилась в Шушарах.

Возвращать установку добровольно никто не хотел, поэтому приставы приняли решение сделать это принудительно. Двое сотрудников УФССП посетили промзону вместе с представителями взыскателя. Также с ними прибыли несколько спец кранов и грузовик. Несколько часов производились демонтаж и погрузка. Но к концу дня всем удалось передать Bauer MBG 24 компании.