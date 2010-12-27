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В Шлиссельбурге подросток упал с 9 этажа
Сегодня, 9:31
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lesjasap
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В Шлиссельбурге подросток упал с 9 этажа

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Трагическое падение подростка расследует полиция.

В городе Шлиссельбурге полиция изучает обстоятельства гибели 17-летнего подростка. Около четырех часов утра 29 октября из окна девятиэтажки выпал несовершеннолетний парень. Инцидент произошел в доме номер десять по Малоневскому каналу.
 
Как сообщают правоохранительные органы, юноша страдал психическими расстройствами личности. В его доме обнаружена записка в которой он жаловался на жизнь. Однако, сотрудники добавляют, что семья, в которой находился мальчик благополучная. На профилактическом учете не состояла.
Теги: несчастный случай , падение , шлиссельбург
Категории: Новости СПб

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