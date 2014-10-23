В Севкабель Порту пройдет книжная ярмарка на выходных

Гости смогут посетить лекции и встречи с писателями.

В Севкабель Порту с 9 по 11 августа будет работать книжная ярмарка "Гаражка МИФа". Об этом сообщили в tg-канале общественного пространства.

Выбрать книгу можно с 11:00 до 20:00. На ярмарке в пространстве "Вольт" книголюбы смогут найти литературу самых разных жанров. Здесь выставят пособия по искусству, саморазвитию. Фэнтези, детективы, любовные романы, комиксы и детскую литературу тоже можно будет найти. Организаторы ярмарки отмечают, что будет много изданий с иллюстрациями от молодых российских художников.

Кроме того, гости смогут посетить лекции и встречи с писателями, которые организовало издательство "МИФ". Читатели и авторы обсудят мифы, современную философию и культуру. Вход свободный.

Ранее мы писали, что в конце августа в Ломоносове пройдёт морской фестиваль .

Фото: Pxhere