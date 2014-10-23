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В Севкабель Порту пройдет книжная ярмарка на выходных
Сегодня, 15:43
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В Севкабель Порту пройдет книжная ярмарка на выходных

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Гости смогут посетить лекции и встречи с писателями.

В Севкабель Порту с 9 по 11 августа будет работать книжная ярмарка "Гаражка МИФа". Об этом сообщили в tg-канале общественного пространства. 

Выбрать книгу можно с 11:00 до 20:00.  На ярмарке в пространстве "Вольт" книголюбы смогут найти литературу самых разных жанров. Здесь выставят пособия  по искусству, саморазвитию. Фэнтези, детективы, любовные романы, комиксы и детскую  литературу тоже можно будет найти. Организаторы ярмарки отмечают, что будет много изданий с иллюстрациями от молодых российских художников.

Кроме того, гости смогут посетить лекции и встречи с писателями, которые организовало издательство "МИФ". Читатели и авторы обсудят мифы, современную философию и культуру. Вход свободный.

Ранее мы писали, что в конце августа в Ломоносове пройдёт морской фестиваль .

Фото: Pxhere

Теги: гаражка мифа, книги, севкабель порт, ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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