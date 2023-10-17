После получения денежных средств злоумышленник легализовал их путем совершения фиктивных сделок.

В Северодвинске передано в суд уголовное дело о хищении свыше 290 млн рублей у обманутых дольщиков. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Обвинение предъявлено местному жителю, который привлек данную сумму от более чем 100 граждан для возведения многоквартирного дома в новом ЖК "Северный". Фигурант обещал в будущем предоставить пайщикам в собственность квартиры. После получения денежных средств злоумышленник легализовал их путем совершения фиктивных сделок, потратив большую часть из них на личные нужды, а строительство дома остановилась на стадии возведения пятого этажа.

Полиция Северодвинска наложила арест на личное имущество обвиняемого и членов его семьи на общую сумму свыше 131 млн рублей. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Видео: МВД МЕДИА