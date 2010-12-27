В Петербурге и Ленобласти с 20 апреля вступает запрет на ловлю рыбы

Ограничения вводятся в связи с нерестом рыб, с целью сохранить их молодое поколение.

В регионах Северо-запада с 20 апреля вступает запрет на ловлю рыбы в акватории Финского залива. Ограничения вводятся в связи с нерестом водных обитателей, с целью сохранить их молодое поколение. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

В частности, с 20 мая по 30 июня запрещено ловить судака и леща. В бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая, вылов всех видов рыб запрещен до 15 июня.

Каждый рыбак, заботящийся о сохранении биологического разнообразия рыб в водных объектах, при выборе места и вида рыбалки должен предварительно изучить Правила рыболовства. Эти знания позволят не только избежать ответственности за незаконную рыбалку, но и сделать свой вклад в сохранение рыбных запасов для будущих поколений. Пресс-служба ведомства

Ежедневно на местах, где запрещено ловить рыбу, будут дежурить сотрудники ПУ ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, МВД и Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. За незаконный вылов рыбы и нарушения правил рыболовства предусмотрен штраф в размере от двух до пяти тысяч. В отдельных случаях возбуждается уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

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