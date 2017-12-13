В Северо-Западном округе полицией было задержано несколько граждан, находящихся в розыске

Среди них была 15-летняя девушка.

В ходе операции "Розыск-Магистраль", которую проводят спецслужбы по транспорту в Северо-Западном регионе, были задержаны граждане, по тем или иным причинам уклоняющиеся от правосудия.

Как сообщает пресс-служба ЛУ МВД на транспорте, среди преступников удалось найти пропавшего подростка. Правоохранительные органы заметили на Московском вокзале группу подростков, которые находились без сопровождения взрослых. Среди них оказалась 15-летняя жительница города Тосно Ленинградской области. Ее разыскивали два дня после того, как она самовольно ушла из дома без предупреждения.

При проверке документов у пассажиров "Минкуль-Санкт-Петербург" был выявлен 45-летний мужчина из города Сланцы. Ранее он былл судим за кражу чужого имущества, нарушение неприкосновенности жилища, необоснованное увольнение беременной женщины, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также находился в розыске за хищение денежных средств с банковской карты девушки в Республике Коми.

В этот же день на станции Рыбинск сотрудники контрольно-постовой службы решили проверить документы у подозрительного мужчины. Как оказалось, 36-летний житель Ярославской области был неоднократно судим и разыскивается с 2017 года за преступления против правосудия.

Сотрудники транспортной полиции передали информацию о задержанных инициаторам розыска.