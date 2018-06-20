В Северной столице открылась выставка работ создателя Спаса-на-Крови

Выставка получила название "Впервые Парланд". Петербуржцы могут увидеть ее в Музее Академии художеств до 25 мая.

В городе на Неве открылась выставка работ создателя Спаса-на-Крови Альфреда Александровича Парланда "Впервые Парланд". Петербуржцы смогут насладиться работами архитектора до 25 мая в Музее Академии художеств.

На выставке жители Петербурга смогут увидеть научные труды, архитектурные проекты и рисунки Парланда. Уникальна выставка тем, что архитектор предстанет перед петербуржцами как творец акварельной живописи.

Произведения собирали из фондов различных российских музеев. Также на выставке представлены документы, повествующие об этапах становления знаменитого архитектора.