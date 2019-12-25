В Севастополе вернули обязательный масочный режим. С соответствующим поручением выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что эта мера нужна для ограничения распространения COVID-19.
Маски нужно будет обязательно носить в закрытых помещениях, транспорте, в учреждениях культуры и других местах, предназначенных для массового скопления людей.
Развожаев отметил, что городе не будут ограничивать работу предприятий из-за пандемии. По его словам, кинотеатрам, театрам и другим учреждениям следует закупить маски, чтобы можно было раздать их посетителям на входе.
В Севастополе коронавирусом с начала пандемии заразились 737 человек. Из них выздоровели 506, умер 21.
Ранее мы писали, что правительство урежет программу по закупке лекарств от редких заболеваний.
Фото: pixabay.com
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