В Севастополе коронавирусом с начала пандемии заразились 737 человек.

В Севастополе вернули обязательный масочный режим. С соответствующим поручением выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что эта мера нужна для ограничения распространения COVID-19.

Маски нужно будет обязательно носить в закрытых помещениях, транспорте, в учреждениях культуры и других местах, предназначенных для массового скопления людей.

Развожаев отметил, что городе не будут ограничивать работу предприятий из-за пандемии. По его словам, кинотеатрам, театрам и другим учреждениям следует закупить маски, чтобы можно было раздать их посетителям на входе.

В Севастополе коронавирусом с начала пандемии заразились 737 человек. Из них выздоровели 506, умер 21.

Ранее мы писали, что правительство урежет программу по закупке лекарств от редких заболеваний.

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