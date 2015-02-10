В Севастополе поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

Депутаты приняли обращение к Госдуме и правительству РФ, в котором сказано, что растущие темпы и объемы госпитализации непривитых от COVID-19 перегружают местные системы здравоохранения.

В Законодательном Собрании (ЗакС) Севастополя поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте. Депутаты предложили внести соответствующие поправки в федеральный закон по санитарно-эпидемиологическому благополучию.

Председатель ЗакСа Владимир Немцев сказал, что решение уже принято. Вместе с тем, депутаты приняли обращение к Госдуме и правительству РФ, в котором сказано, что растущие темпы и объемы госпитализации непривитых от COVID-19 перегружают местные системы здравоохранения.

Депутаты готовы разобраться с вопросом выдачи справки или сертификата людям, которые переболели заболеванием или поправились без официального обращения в поликлинику. Кроме того, они намерены усовершенствовать механизм предоставления персональных данных и обращения с ними при проверке QR-кода.

Ранее мы сообщили, что Путин дал поручение проверить готовность введения системы QR-кодов в транспорте.

Видео: Законодательное Собрание Севастополя