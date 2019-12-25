В Сестрорецке водитель фуры погиб на рабочем месте

Мужчине стало плохо, он упал и сильно ударился головой.

Утром 29 октября в полицию Сестрорецка поступила информация об обнаружении трупа 56-летнего мужчины с разбитым лицом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Погибшим оказался водитель фуры. Его тело нашли возле автомобиля на Аэродромной улице. По предварительной информации, при растентовке грузовика мужчине стало плохо. Он упал с высоты собственного роста и ударился головой об доски, что, вероятно, и стало причиной гибели.

Труп направили в морг кронштадтской больницы.

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Фото: pixabay.com