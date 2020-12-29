В Сестрорецке с оркестром поздравили ветерана, которому исполнилось 105 лет

К поздравлениям присоединился президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

В пятницу, 22 января, ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю Сестрорецка Валентину Рослякову исполнилось 105 лет. С юбилеем его лично пришел поздравить глава Курортного района Александр Забайкин. В честь праздника для юбиляра сыграл живой оркестр. Об этом сообщил 78.ru.

К поздравлениям Валентина Прокофьевича присоединился президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Имениннику подарили продуктовую корзину и комплект зимней формы.

В годы войны Валентин Росляков боролся за освобождение Белгорода, Харькова, Прибалтики и Восточной Пруссии. Его наградили несколькими почетными орденами и медалями, в том числе Красной Звездой и орденом Отечественной войны I степени.

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Фото: 78.ru