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В "Семье" на Звездной пьяный покупатель пытался перестрелять сотрудников магазина
Сегодня, 8:28
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lesjasap
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В "Семье" на Звездной пьяный покупатель пытался перестрелять сотрудников магазина

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В Московском районе алкоголик угрожал людям пистолетом в продуктовом магазине.

По информации от очевидцев, около половины восьмого вечера 9 января пьяный посетитель универсама “Семья” в Московском районе угрожал сотрудника мзаведения и покупателям пистолетом.
 
Сообщается, что нетрезвый злоумышленник приставил оружие к голове продавца по Звездной улице в доме номер 6. По другим данным, инцидент произошел по адресу улица Ленсовета,95. 
 
Известно, что преступник некоторое время размахивал пистолетом перед петербуржцами, а затем скрылся во дворах. Правоохранительные органы не успели задержать мужчину по “горячим следам”.  Выяснилось, что оперативно позвонить в полицию присутствовавшие при нападении люди не решились. 
Теги: звездная улица , магазин семья , московский район , пистолет , пьяный покупатель , улица ленсовета
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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