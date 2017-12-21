В "Семье" на Звездной пьяный покупатель пытался перестрелять сотрудников магазина

В Московском районе алкоголик угрожал людям пистолетом в продуктовом магазине.

По информации от очевидцев, около половины восьмого вечера 9 января пьяный посетитель универсама “Семья” в Московском районе угрожал сотрудника мзаведения и покупателям пистолетом.

Сообщается, что нетрезвый злоумышленник приставил оружие к голове продавца по Звездной улице в доме номер 6. По другим данным, инцидент произошел по адресу улица Ленсовета,95.

Известно, что преступник некоторое время размахивал пистолетом перед петербуржцами, а затем скрылся во дворах. Правоохранительные органы не успели задержать мужчину по “горячим следам”. Выяснилось, что оперативно позвонить в полицию присутствовавшие при нападении люди не решились.