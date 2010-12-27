В Селезнево подвели итоги социально-экономического развития поселка за 2018 год

В зале Дома культуры собрались местные жители, руководители учреждений и организаций, представители районной администрации, депутаты.

Прошло расширенное собрание по итогам социально-экономического развития МО "Селезневское сельское поселение" в 2018 году и задачам на 2019 год.

В зале Дома культуры собрались местные жители, руководители учреждений и организаций, представители районной администрации, депутаты.

Доходная часть местного бюджета по состоянию на 1 января 2019 года исполнена на 69 миллионов 878 тысяч рублей. План поступления налоговых и неналоговых доходов выполнен на 112 %. сообщил и.о. главы администрации МО "Селезневское сельское поселение" Сергей Рыбников

Расходная часть местного бюджета по состоянию на 1 января 2019 года исполнена в целом на 100 % к утвержденным годовым назначениям.

В поселении реализуется 8 муниципальных и четыре государственные программы Ленинградской области, направленные в том числе на развитие автомобильных дорог, коммунальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение качественным жильем граждан, благоустройство территории.

Так, в рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту, в 2018 году проведен ремонт домов №13, 14 в п. Селезнево, д. № 9, 10 в п. Лужайка и д. № 3 в п. Кравцово. В соответствии с областным законом №105-оз гражданам было предоставлено пять земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе многодетной семье.

В 2018 году продолжилась работа по благоустройству поселения. В рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды" проведено благоустройство дворовой территории домов № 8, № 8а по ул. Центральной в п. Селезнево. На эти цели было затрачено более 5,5 млн. руб.

Установлены контейнерные площадки в поселках Подборовье и Чулково, детское спортивное оборудование п. Лужайка. Продолжилась работа по уборке несанкционированных свалок. В целях улучшения электроснабжения поселения в минувшем году закончены работы по освещению улицы Мира в п. Большое Поле, проведен ремонт участка линий электропередач в п. Кондратьево, заменены светильники в поселках Селезнево и Подборовье.

В п. Селезнево выполнены работы по промывке 1,5 км канализационных сетей.

Заменены котлы в котельных поселков Селезнево и Торфяновка.

В рамках муниципальной программы по развитию автомобильных дорог отремонтирована дорога общего пользования в п. Лужайка вблизи домов № 4 и № 6. Стоимость работ сотавила 1 528,2 тыс. руб.

Проведен ремонт участков дорожного покрытия по ул. Полевой в п. Селезнево, по ул. Хвойной в п. Кравцово, региональной дороги до моста через реку Бусловская в д. Усадище.

Также отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов №1, 3 в п. Кондратьево и домов №8а, 8б, 8в п. Торфяновка. На эти работы было затрачено свыше 3,5 млн. руб.

Среди основных задач на 2019 год: продолжить работу по благоустройству территорий населенных пунктов, капремонту многоквартирных домов, предоставлению гражданам земельных участков, ремонту дорог и дворовых территорий и др.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО