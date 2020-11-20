В Щегловском поселении жители остались без холодной воды из-за аварии

Место прорыва было обнаружено и ведутся работы по его устранению

Жители поселка Щеглово, деревнях Щеглово, Малая Романовка и Плинтовка во вторник, 30 ноября, утром остались без холодной воды. Утром в 11:00 часов на линии произошла авария. Об этом сообщили в группе администрации муниципального округа в социальной сети "ВКонтакте".

Около 2 тыс. жителей попали в зону отключения воды. Для них был организован подвоз воды. По словам главы администрации Щегловского сельского поселения Николая Казанцева, из-за тяжелых погодных условий к ремонту смогли приступить только в два часа дня. Место прорыва было обнаружено и ведутся работы по его устранению. Казанцев рассказал, что авария произошла на магистральной трубе.

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