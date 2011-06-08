В Сбере не ожидают повышения ставки по образовательным кредитам

Мы не ждем повышения ставки по образовательному кредиту. Напомню, с поддержкой государства, ставка по кредиту – 3% на 15 лет. Мы считаем, что это очень классный продукт, который позволяет большому количеству молодых людей и не только, построить свою жизнь, получить образование, построить новую карьеру и правильно построить не только свой путь, но и помочь нашей стране. На самом деле, сегодня уже более 180 тысяч людей воспользовались этим кредитом. Мы видим, что ежегодно объём растет, количество людей, вовлекающихся в это, тоже увеличивается. И сегодня это не только кредит на получение высшего образования, но и среднего специального, поэтому нам кажется, что это очень хорошая инициатива государства, когда ребята могут получить новые знания, новую профессию и построить свою судьбу, -