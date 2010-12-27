В Саудовской Аравии впервые за 40 лет состоялся публичный кинопоказ

На историческую для королевства премьеру были приглашены более 600 человек.

В Саудовской Аравии открылся первый за последние 40 лет публичный кинотеатр. На этот показ пришло более 600 человек, среди которых были члены монаршей фамилии, представители бизнеса, известные журналисты, писатели и общественные деятели. В зале сидели как мужчины, так и женщины. Об этом сообщают Риа новости.

Первым фильмом, с которого стартовала работа публичного кинотеатра, стал супергеройский боевик от Marvel "Черная пантера". Перед самим показом картины выступил министр культуры королевства Авад бен Салех аль-Авад с приветственным словом.

Сегодня мы становимся свидетелями исторических преобразований, нового этапа развития нашей страны, начатого его королевским высочеством наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. И это касается, в том числе сферы развлечений. Они становятся доступными внутри королевства, за ними уже не нужно ехать за рубеж. Авад бен Салех аль-Авад

Кроме того, он добавил, что в королевстве к 2030 году откроется еще 350 кинотеатров на 2,5 тысячи залов. Помимо показа зарубежных лент, в Саудовской Аравии намерены развивать и продвигать отечественные таланты. Для этого создан Национальный комитет по кинематографии. Министр культуры отметил, что уже в мае страна покажет свои короткометражки на Каннском кинофестивале в Париже.

Напомним, что кинематограф пришел на Аравийский полуостров в 30-х годах прошлого века и быстро распространился по региону. Спустя полвека исламские консерваторы настояли на закрытии всех кинотеатров, считая их рассадниками порока. С приходом к власти короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и назначения его сына Мухаммеда наследным принцем многое изменилось в Саудовской Аравии. В частности, королевство перешло к умеренному исламу, а вместе с ним вернулись искусства и развлечения.

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