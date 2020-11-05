В Саратовской области потушили горевший газопровод

Возгорание произошло 27 мая, около 17:00.

Возгорание на газопроводе в Саратовской области было ликвидировано. Из-за пожара пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

"В 02:25 (01:25) горения нет", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что в Новокузнецком районе о возгорании на магистральном проводе стало известно накануне, 27 мая, около 17:00 по местному времени. В результате один человек был госпитализирован в больницу. Еще двум людям помощь оказывали на месте.

Как заявил владелец газопровода "Газпром трансгаз Саратов", на газоснабжение потребителей происшествие не повлияло.

Видео: YouTube / Видеоканал ИА "Взгляд-инфо"