Баржа столкнулась с яхтой в акватории Волги

Оба судна находятся в государственном судовом реестре.

В понедельник, 10 мая, в акватории Волги у берегов города Вольска Саратовской области баржа протаранила яхту. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.

Отмечается, что яхта стояла на судовом ходу, а мимо проходила баржа, которая в итоге задела носовую часть яхты. Отмечается, на месте работают инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам.

Согласно последним данным, пострадавших нет.

Фото: Вольская Неделя / Владислав Степанов