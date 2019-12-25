В Саратовской области сожитель матери пробил голову полуторагодовалому ребенку

У ребенка страшные травмы головы.

В Саратовской области в квартире обнаружено тело мальчика в возрасте 1 год и 5 месяцев с характерными травмами головы.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что сегодня днем, 25 марта, в одной из квартир г. Балашова обнаружено тело мальчика (возраст 1 год и 5 месяцев) с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан 22-летний сожитель матери ребенка.

При первичном осмотре у погибшего мальчика обнаружена тупая травма головы с переломом костей черепа, ушиб головного мозга.

В настоящее время сотрудниками СК и органов внутренних дел проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Назначен ряд судебных экспертиз. СУ СК РФ по Саратовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:СУ СК РФ по Саратовской области